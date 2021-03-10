Miraç Kandili duası sureleri! Miraç Kandili okunacak dualar! Miraç Kandili Türkçe Arapça duası...

Miraç Kandili okunacak dualar nelerdir? Miraç Kandili duası sureleri merak ediliyor. Müslümanlar için mübarek geceden birisi olan Miraç Kandili'nde ibadetler yerine getirilecek. Bu mübarek gecede Miraç Kandili duası sureleri de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Miraç Kandili okunacak dualar nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!