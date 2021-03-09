SON DAKİKA: İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı görüntülendi: Günde 10 bin test yapılıyor

"TURUNCU SARIYA, SARI MAVİYE DÖNEBİLİR"



Dr. Kazezoğlu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız sağ olsun, Allah hepsinden razı olsun, 11 Mart'tan beri giderek artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorlar. Çok fazla dinlenmeye fırsatları da olmuyor. Burada ne zaman ki bu salgın artık iyice küçülme noktasına gider bizlerde o zaman dinlenmiş olacağız. Ama şu an hala daha çalışmaya hep beraber ekip olarak devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni normalleşme dönemine girdik. İlimiz şu anda turuncu kapasitede. Biz daha çok test yaptığımız için daha çok vaka yakalıyoruz o nedenle turuncudayız şu anda. Bu hem ekonomik hem de sosyolojik temeli olan bir durum. İnsanlar yoruldular artık kapanmaktan, sosyalleşme ihtiyacı içindeler. Biz bunu anlıyoruz ama bu dönemin hep beraber toplum olarak birlikte sahip çıkmamız gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Eğer bu yeni normal döneminde bu kısıtlı sosyalleşmeye hep birlikte ilan edilmiş kurallara uyarak sahip çıkarsak, buna özen gösterirsek turuncu sarıya, sarı maviye dönebilir. Bu tamamen bizim elimizde ama sadece sağlık çalışanlarının elinde olan bir durum değil. Toplum olarak hep beraber burada dayanışma içinde, kurallara uyarak sahip çıkarak davranmamız lazım" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN