SON DAKİKA: İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı görüntülendi: Günde 10 bin test yapılıyor

Günde yaklaşık 100 bin koronavirüs testinin yapıldığı İstanbul'daki laboratuvarlardan en büyüğü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarı. Burada günde 10 bine yakın test sonucu çıkıyor. Laboratuvardaki çalışmalar görüntülendi.
Hastanedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvar Direktörü Uz. Dr. Cemal Kazezoğlu, "İlimiz şu anda turuncu kapasitede. Biz daha çok test yaptığımız için daha çok vaka yakalıyoruz o nedenle turuncudayız şu anda." dedi. Dr. Kazezoğlu, " Eğer bu yeni normal döneminde bu kısıtlı sosyalleşmeye hep birlikte ilan edilmiş kurallara uyarak sahip çıkarsak, buna özen gösterirsek turuncu sarıya, sarı maviye dönebilir" diye konuştu.
40 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün İstanbul'da bu alanda hizmet veren 14 laboratuvarı var. Ayrıca ill sağlık müdürlüğünün yetkilendirdiği 63 özel laboratuvar bulunuyor. Bu laboratuvarların günlük toplam test sayısı yaklaşık 100 bine kadar çıkıyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvar cihaz kapasitesi ve çalışan açısından en büyüğü. Hastanenin laboratuvarında uzmanlar ve personelden oluşan 40 kişilik ekip çalışıyor.