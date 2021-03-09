Ahmet Davutoğlu, "Benim dönemimde de Çin ile iyi ilişkiler sürdürmüş olabiliriz. Ancak Çin modelini takip etmekten hiç bahsetmedik. Avrupa modelini demokratik amaç olarak savunduk. Türkiye, bugünkü yaklaşımıyla sürekli olarak Avrupa tarzı demokrasi ve hükümet modelinden uzaklaşıyor" diye konuştu.