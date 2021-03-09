Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi.
Davutoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığına değindi.
Hükümetin, "kişisel dış politikası" nedeniyle bölgede yalnız kaldığını savunan Davutoğlu, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Ankara'nın Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını öne sürdü.
"TÜRKİYE YALNIZLAŞTI, AB'DEN UZAKLAŞTI"
Ahmet Davutoğlu, Ankara'nın politikaları nedeniyle Türkiye'nin bölgede izole olduğunu iddia ederek, "Türkiye tutarlı bir politikayı sürdürmeyi başaramadı ve bu eleştirmem gereken bir şey. Ayrılmamın ardından halefime devrettiğim Avrupa Birliği'ne yönelik dış politikamız devam etseydi, son Yunanistan-Türkiye krizini yaşamazdık" ifadelerini kullandı.