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    • 09.03.2021 11:52
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    Son dakika: si Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 'yi basınına şikayet etti

    ’nin ’deki çalışmaları nedeniyle istan ile gerilim yaşanırken si Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Yunan medyasına skandal açıklamalarda bulundu. Yunan gazetesine konuşan Davutoğlu, Türkiye’yi adeta şikayet etti. Özellikle hükümetin Doğu Akdeniz politikasını eleştiren Davutoğlu, 'nın AB'den uzaklaştığını öne sürdü.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi.

    Davutoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığına değindi.

    Hükümetin, "kişisel dış politikası" nedeniyle bölgede yalnız kaldığını savunan Davutoğlu, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Ankara'nın Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını öne sürdü.

    "TÜRKİYE YALNIZLAŞTI, AB'DEN UZAKLAŞTI"
    Ahmet Davutoğlu, Ankara'nın politikaları nedeniyle Türkiye'nin bölgede izole olduğunu iddia ederek, "Türkiye tutarlı bir politikayı sürdürmeyi başaramadı ve bu eleştirmem gereken bir şey. Ayrılmamın ardından halefime devrettiğim Avrupa Birliği'ne yönelik dış politikamız devam etseydi, son Yunanistan-Türkiye krizini yaşamazdık" ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin dış politikadaki tutumuna yönelik şikayetini sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşması, 2017 seçimleri ve halk oylamasından sonra arttı" dedi.

        ÇİN MODELİ İDDİASI
        İç politikaya değinen Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nın "Türk Anayasası'nı Çin modeline benzer bir şekilde şekillendirmeyi hedeflediği" şeklindeki düşüncesini ortaya attı.

        Ahmet Davutoğlu, "Benim dönemimde de Çin ile iyi ilişkiler sürdürmüş olabiliriz. Ancak Çin modelini takip etmekten hiç bahsetmedik. Avrupa modelini demokratik amaç olarak savunduk. Türkiye, bugünkü yaklaşımıyla sürekli olarak Avrupa tarzı demokrasi ve hükümet modelinden uzaklaşıyor" diye konuştu.

            DAVUTOĞLU KENDİ İCRAATLARINI UNUTTU
            Türkiye'nin son dönemde attığı adımları hedef alan Davutoğlu, kendi döneminde yürüttüğü dış politikayı unutmuşa benziyor. Bu sıralar dış politika dersi vermeye kalkan Davutoğlu, hatırlanacağı üzere; yürüttüğü politikalar nedeniyle görevinden alınmıştı. Gelecek Parti'sinin lideri, o dönemki kararları yüzünden günümüzde hala tartışılıyor ve ciddi şekilde her kesim tarafından eleştiriliyor.
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            Haberler Güncel Son dakika: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Türkiye'yi Yunan basınına şikayet etti
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