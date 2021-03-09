Koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında kırmızı kategorideydi! İşyerleri hakkında flaş karar! Artık 100 metrekare...
Türkiye 1 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından kademe kademe normalleşmeye geçti. Sağlık Bakanlığı'nın vaka yoğunluğu haritasında kırmızı kategoride olan illerde kısıtlamalar esnetilmedi. Gelen son dakika haberine göre vaka yoğunluğunun yüksek olduğu bir ilde işyerleri hakkında flaş bir karar alındı. İşte detaylar...
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 139 bin 429 testte 13 bin 215 vaka, 767 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 106 kişi de iyileşti.
Son verilerle toplam test sayısı 34 milyon 262 bin 280, toplam vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, toplam vefat sayısı 29 bin 94, toplam ağır hasta sayısı 1239, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 632 bin 30 oldu.
VALİLİK AÇIKLADI! YENİ KARAR
Öte yandan koronavirüs vaka sayılarındaki artış ile dikkat çeken Giresun'da 100 metrekarenin üzerindeki iş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanacak. Giresun Valiliği, 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde HES kodu sorgulanması yapılacağını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi. İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirileceği aktarıldı.
Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince para cezası verileceğine işaret edildi. Aykırılık durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç tekil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.