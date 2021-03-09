Koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında kırmızı kategorideydi! İşyerleri hakkında flaş karar! Artık 100 metrekare...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 139 bin 429 testte 13 bin 215 vaka, 767 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 106 kişi de iyileşti.

Son verilerle toplam test sayısı 34 milyon 262 bin 280, toplam vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, toplam vefat sayısı 29 bin 94, toplam ağır hasta sayısı 1239, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 632 bin 30 oldu.