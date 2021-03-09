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    • 09.03.2021 19:29
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    'nde oruç tutulur mu? ?

    oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. sorusunun cevabı vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Mübarek Miraç Kandili tüm faziletiyle idrak edilecek. Kandilde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili kaç gün oruç tutulur?

    Miraç Kandili kaç gün oruç tutulur? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Mübarek Miraç Kandili bu yıl 10 Mart'ta idrak edilecek. Bu mübarek günde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Merak edilen bir diğer konu da Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu oldu? Kandilde oruç tutmak isteyen ve bu gece sahura kalkmayı planlayan vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtı haberimizde!

    MİRAÇ KANDİLİ GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

    Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç, Peygamber Efendimizin hayatında önemli mucizelerinden biri olarak bilinir. Bu yüzden pek çok kişi de Miraç Kandili'ni ibadet, dualar ve öncesinde tutulacak oruçlarla geçirmek istiyor.

    Din alimleri, Miraç Kandili gecesinde Müslümanların kaza namazları varsa onları kılmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af dilemeliler. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır.

    Dua ve çeşitli ibadetlerle geçirilen Miraç Kandili orucu için dini kaynaklarda, geceden niyet etmenin daha hayırlı olduğu ifade edilirken bugüne ait özellikle yapılması gereken bir ibadet bulunmamaktadır.

    Ancak bu kutsal günlerde Allah'ın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak amacıyla binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getiriyor. Öte yandan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kandil orucu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" ifadelerini kullanmıştır.

        NASIL NİYET EDİLİR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusundaki verdiği bilgi;

        "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

        Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

        Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir." Niyet etmek orucun şartlarındandır.

        Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Müslümanlar için hayırlarla dolu olan bu gecede, oruç tutmak için sahur yapacak olan vatandaşların niyet etmesi gerekiyor. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.
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