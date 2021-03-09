Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili kaç gün oruç tutulur?

Miraç Kandili kaç gün oruç tutulur? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Mübarek Miraç Kandili bu yıl 10 Mart'ta idrak edilecek. Bu mübarek günde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Merak edilen bir diğer konu da Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu oldu? Kandilde oruç tutmak isteyen ve bu gece sahura kalkmayı planlayan vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtı haberimizde!
MİRAÇ KANDİLİ GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç, Peygamber Efendimizin hayatında önemli mucizelerinden biri olarak bilinir. Bu yüzden pek çok kişi de Miraç Kandili'ni ibadet, dualar ve öncesinde tutulacak oruçlarla geçirmek istiyor.
Din alimleri, Miraç Kandili gecesinde Müslümanların kaza namazları varsa onları kılmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af dilemeliler. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır.
Dua ve çeşitli ibadetlerle geçirilen Miraç Kandili orucu için dini kaynaklarda, geceden niyet etmenin daha hayırlı olduğu ifade edilirken bugüne ait özellikle yapılması gereken bir ibadet bulunmamaktadır.
Ancak bu kutsal günlerde Allah'ın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak amacıyla binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getiriyor. Öte yandan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kandil orucu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" ifadelerini kullanmıştır.