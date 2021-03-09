Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraçta yapılan ibadetler, Allah'tan gelen davete icabet etmek gibi görülmelidir. Yürekten gelerek yapılmalıdır. Pek çok açıdan bu huzurlu geceyi ibadetler ile geçirmenin önemi vardır. Her sene camilerde yapılan namazlar bu sene ne yazık ki salgın nedeniyle yapılamayacak olsa da tüm ibadetlerin evden yapılabileceği Diyanet tarafından açıklanmıştır. İslam inancında, Peygamberimiz HZ Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz,Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü yani yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklama;
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."