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    • 09.03.2021 17:18
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    faziletleri nelerdir? Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

    faziletleri nelerdir? Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Mübarek Miraç Kandili'nde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler hakkında araştırma yapıyor. de araştırılan konulardan birisi oldu. İşte, Miraç Kandili hakkında merak edilen bilgiler...

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    Miraç Kandili faziletleri nelerdir? Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

    Miraç Kandili okunacak dualar ve sureler nelerdir? Miraç Kandili faziletleri nelerdir? Mübarek Miraç Kandili'nde ibadetler yerine getirilecek ve tüm huzuruyla idrak edilecek. Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak duaların neler olacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Miraç Kandili faziletleri ve okunacak dualar!

    MİRAÇ NE DEMEK, KELİME ANLAMI NE?

    Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

    Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

    MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE FAZİLETLERİ NELERDİR?

    Hak Dostları tarafından Miraç gecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenir.

    İsrâ ve Miraç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırılarak idrâklerin ötesinde ve tamâmen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lutuftur. Meselâ, beşerî mânâda mekân ve zaman mefhûmu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşâhedeler, bir sâniyeden daha az bir zaman içerisinde vukû bulmuştur.

    Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

        Yine Müslim'de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

        "Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e (Miraç'ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.

        Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid'at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür.." (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

        MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

        Kur'an-ı Kerim okunmalı

        Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

        Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

        Allah rızası için namaz kılmalı

        Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

        Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

        Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

        Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

        Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

        Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
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