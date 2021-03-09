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    • 09.03.2021 18:14
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    kaç rekat, nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı 2-4-12 rekat kılınışı!

    kaç rekattır? Miraç Kandili nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı 2-4-12 rekat kılınışı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kandiller tüm Müslüman aleminde kutlanacak. Manevi huzur iklimin arttığı bu zaman da kulluk vazifesi olan namazlar eda edilecek. Tüm huzuruyla idrak edilecek Miraç Kandili'nde vatandaşlar dualar edecek ve namazlar kılacak. slam alemi Miraç Kandili'ne erişmenin huzurunu yaşarken kılınacak namazın nasıl olacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ? ?

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı 2-4-12 rekat kılınışı!

    Miraç Kandili namazı kılınışı nasıl? Miraç Kandili namazı kaç rekattır? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili gecesinde nafile namazı kılınır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir. Müslümanlar için büyük bir mucize olan bu gecede namaz farz olarak müjdelendiği için, bu gece daha çok namaz kılarak tövbe edilmesi alimler tarafından tavsiye edilmektedir.

    MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    Miraç Kandili gecesinde nafile namazı kılınır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir.

    Recep ayının 27. Gecesinde gerçekleşen miraç mucizesi, Hz. Muhammed (s.a.s) Cebrail ile birlikte Mekke'den Kudüs'e geçtiği, Kudüs'te Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i gelmiş geçmiş tüm peygamberlerle karşılaştığı çeşitli kaynaklarda aktarılmaktadır. Kudüs'te Kubbet'üs Sahra'ya gelen Hz. Muhammed (s.a.s), Muallak kayasından göğe yükselmeye başlar ve 7 kat semayı tek tek geçerek Allah'ın huzuruna varmıştır.

    Müslümanlar için büyük bir mucize olan bu gecede namaz farz olarak müjdelendiği için, bu gece daha çok namaz kılarak tövbe edilmesi alimler tarafından tavsiye edilmektedir.

    O gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed göğe yükselerek kullarına namazı müjdelediği için bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında bir namaz vardır ki Allah rızası için kılındığı takdirde tüm günahların affedileceği müjdelenir.

        MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır.

        Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.
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        Haberler Güncel Miraç Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı 2-4-12 rekat kılınışı!
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