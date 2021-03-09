Geçtiğimiz ay mübarek üç aylar başladı ve İslam alemi kandiller için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2021 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri bu nedenle merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, yarın kandil mi? 10 Mart Çarşamba yarın ne kandili? İşte Diyanet 2021 dini günler takvimine dair bilgiler

YARIN KANDİL Mİ?

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü yani yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.

İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih ve dini günler takvimi;