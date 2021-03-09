Geçtiğimiz ay mübarek üç aylar başladı ve İslam alemi kandiller için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2021 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri bu nedenle merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, yarın kandil mi? 10 Mart Çarşamba yarın ne kandili? İşte Diyanet 2021 dini günler takvimine dair bilgiler
YARIN KANDİL Mİ?
Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü yani yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.
İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih ve dini günler takvimi;
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.
KANDİL GÜNLERİ
Miraç Kandili 10 Mart 2021
Berat Kandili 27 Mart 2021
Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021
Mevlid Kandili 17 Ekim 2021