Araç sahipleri dikkat: Radar sinyalini şaşırtmak mümkün değil! İşte radarla ilgili doğru bilinen yanlışlar



Tüm bu yöntemlerle ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, "Bu yöntemlerin faydası yok. Vatandaş arasında yayılan doğru bilinen yanlışlardır. Radar cihazından yalnızca hız limitlerine uyarak korunabilirsiniz. Onun dışındaki tüm yöntemler gerçekten uzaktır. Sürücüler aracı görünce frene basıyor ancak radar cihazı kilometrelerce öteden zaten o aracın hızını tespit etmiş oluyor. Radar sinyalini şaşırtmak mümkün değil" dedi.