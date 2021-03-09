Son dakika: Yerli ve milli silahlarda yeni bir hamle daha! Hisar-O tüm testleri geçti! En uzak ve en yüksek hedefler imha edildi

HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından, o ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

Demir şu ifadeleri kullandı:

"HİSAR-A+ Sistemi'nin tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'miz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçti. Başta proje ortakları ASELSAN ve ROKETSAN olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."