ÖSYM son dakika: 2020-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! 2020-DİB-MBSTS sonuçlarını sorgulama ekranı!

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2020-DİB-MBSTS sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin resmî internet sitesinden ya da AİS mobil uygulaması üzerinden erişilebileceğini vurguladı.
2020-DİB-MBSTS SINAV SONUÇLARI AÇIKLADI MI?
27 Şubat 2021'de yapılan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) sonuçları, açıklandı. Adaylar, 2020-DİB-MBSTS sınav sonuçlarına 9 Mart 2021 tarihinde saat 15.00 itibarıyla ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.
MBSTS SINAVINA NİÇİN GİRİLİR?
Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı'na (MBSTS);
* Camide görev yapan din görevlilerinin yer değişikliği yapmak için,
* Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden başka görev yapmakta iken İmam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları için,
* Kariyer basamaklarında yükselmek için,
* Yurt dışı ile hac ve umre hizmetleri görevlendirmeleri için girilmektedir.
2021 MBSTS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!
2021 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) başvurular, 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasındadır. Geç başvuru günü, 11 Mart 2021 tarihidir. 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir.