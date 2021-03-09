ÖSYM son dakika: 2020-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! 2020-DİB-MBSTS sonuçlarını sorgulama ekranı!

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulanacak. 2021 MBSTS'de Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvit, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5 soru, Tefsir'den 6 soru, Akaid ve Kelm'dan 8 soru, Fıkıh ve İlmihal'den 20 soru, Hadis'ten 7 soru, Siyer ve İlam Tarihi'nden 8 soru, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru olmak üzere toplamda 60 soru sorulacak.