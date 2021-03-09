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    • 09.03.2021 16:17
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    ÖSYM son dakika: 2020-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! 2020-DİB-MBSTS sonuçlarını sorgulama ekranı!

    ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden 2020 DİB-MBSTS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan adaylar, pandemi tedbirleri kapsamında ertelenen ve sonra 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen DİB-MBSTS sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Sınava katılanlar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları öğrenebilecek. İşte 2020-DİB-MBSTS sonuçlarını sorgulama sayfası!

    takvim.com.tr
    ÖSYM son dakika: 2020-DİB-MBSTS sonuçlarını sorgulama ekranı!

    ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2020-DİB-MBSTS sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin resmî internet sitesinden ya da AİS mobil uygulaması üzerinden erişilebileceğini vurguladı.

    2020-DİB-MBSTS SINAV SONUÇLARI AÇIKLADI MI?

    27 Şubat 2021'de yapılan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) sonuçları, açıklandı. Adaylar, 2020-DİB-MBSTS sınav sonuçlarına 9 Mart 2021 tarihinde saat 15.00 itibarıyla ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

    MBSTS SINAVINA NİÇİN GİRİLİR?

    Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı'na (MBSTS);

    * Camide görev yapan din görevlilerinin yer değişikliği yapmak için,

    * Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden başka görev yapmakta iken İmam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları için,

    * Kariyer basamaklarında yükselmek için,

    * Yurt dışı ile hac ve umre hizmetleri görevlendirmeleri için girilmektedir.

    2021 MBSTS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!

    2021 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) başvurular, 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasındadır. Geç başvuru günü, 11 Mart 2021 tarihidir. 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir.

        2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulanacak. 2021 MBSTS'de Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvit, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5 soru, Tefsir'den 6 soru, Akaid ve Kelm'dan 8 soru, Fıkıh ve İlmihal'den 20 soru, Hadis'ten 7 soru, Siyer ve İlam Tarihi'nden 8 soru, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru olmak üzere toplamda 60 soru sorulacak.
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        Haberler Güncel ÖSYM son dakika: 2020-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! 2020-DİB-MBSTS sonuçlarını sorgulama ekranı!
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