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    SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 'da trafik yoğunluğu

    Son dakika haberi! Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla pazartesi günü ’nde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk saat 08.25 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.

    takvim.com.tr
    Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

    'da, 6 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 'nün Edirne istikametinde trafik oluşurken her iki köprünün Ankara istikametinde ise akıcı şekilde sürüyor.

    Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası ve Şile otoyolu Üsküdar yönünde yoğun trafik gözleniyor.


    YÜZDE 74 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
    Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu saat 08.25 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.

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