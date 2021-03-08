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    • 08.03.2021 09:40
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    'nda dikkat çeken hareketlilik

    Sabah saatlerinde 'ndan 'na ait isimli savaş gemisi geçti. Gemiye boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

    'ndan geçen 'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

    Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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    Haberler Güncel Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik
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