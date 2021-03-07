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    • 08.03.2021 05:39
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    Yüksek ve çok yüksek risk gurubunda yer alan illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    ına yönelik alınan tedbirler kapsamında yüksek ve çok yüksek risk gurubunda yer alan illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.

    Pazar kısıtlaması sona erdi!

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde cumartesi 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.




    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde şu açıklama yer alıyor:

    Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.



    Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.



        Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

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