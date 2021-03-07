Yüksek ve çok yüksek risk gurubunda yer alan illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi







İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde şu açıklama yer alıyor:



Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.