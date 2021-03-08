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    • 08.03.2021 08:07
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    'da okullar tatil mi? 8 Mart Pazartesi MEB ve Valilik açıklaması var mı?

    'da okullar tatil mi sorusu son saatlerin en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Şehirde yaşayan öğrenciler bugün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu bağlamda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi? 8 Mart Pazartesi MEB ve Valilik açıklaması var mı? İşte merak edilen detaylar...

    Erzurum'da okullar tatil mi?

    Erzurum'da bugün okulların tatil olup olmayacağını merak eden öğrenci ve veliler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Erzurum'da okullar tatil mi sorusu hakkındaki araştırmalar artışa geçti. Öğrenciler konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, 8 Mart Pazartesi MEB ve Valilik açıklaması var mı? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

    ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Erzurum'da okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.

    İşte detaylar;

    BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'den öğrenci velilerine çağrıda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin ardından bazı illerde uzun zaman sonra ilk kez hafta sonu serbestliğine dikkat çeken Bakan Selçuk, velilerden çocuklarını düşünerek dikkatli davranmalarını istedi.

    Bakan Selçuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları.

        Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var.

        ERZURUM'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Bölgemizde havanın çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçeceği; yağışların Erzurum'un güney ve doğusu ile Kars ve Ağrı çevrelerinde, kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği;

        HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği;

        RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        BUZLANMA VE DON UYARISI: Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            ÇIĞ UYARISI: Bölgemiz genelinde dik ve eğilimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

            KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre beklenen kar yağışlarının 08.03.2021 Pazartesi günü akşam saatlerine kadar Erzurum'un güney ve doğusu ile Ağrı ve Kars'ta kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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