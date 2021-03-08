Erzurum'da bugün okulların tatil olup olmayacağını merak eden öğrenci ve veliler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Erzurum'da okullar tatil mi sorusu hakkındaki araştırmalar artışa geçti. Öğrenciler konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, 8 Mart Pazartesi MEB ve Valilik açıklaması var mı? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.

İşte detaylar;