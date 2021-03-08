Akılalmaz hile! Tekstil boyası ile maviye boyayıp satmışlar

'ÇAMAŞIRHANELERDE PUDRASINI TEMİZLEMEK İÇİN YIKAYIP KURUTUYORLAR'

Altuntaş nitril eldiven adı altında satılan eldivenin kalitesi düşük olan beyaz lateks eldiven olduğunu vurgulayarak, "Beyaz lateksin dayanıklılık özelliği fazla değil. Kolay delinebilir, mikrobik bulaş özelliği daha yüksek olan bir eldiven. Bizim aldığımız sahte ürünlerin bilek kısmında boya dalgalanması var. Bunu ilk aldığımızda boyanın sıcak oluşundan dalgalanmalar anlaşılmıyor ama depoda ya da kutuda kuruduğunda boya katmanları daha çok belli oluyor. Lateks eldivenleri çamaşırhanelerde pudrasını temizlemek için yıkayıp kurutuyorlar. Deterjan kısmına mavi boya koyarak, tekrar yıkayıp, kuruttuktan sonra satışa sunuyorlar. Nitril dediğimiz eldiven ise kalındır, çektiğinizde çok hafif esner, dayanıklıdır ve kolay kolay delinmez. Nitril eldivenleri koronavirüs bölümünde, bulaşıcı hastalık bölümünde çalışan doktor ve hemşireler takar. Çünkü daha dayanıklıdır ve bulaş özelliği çok düşüktür. Sahte eldivenleri bu firmalardan satın alıp, bilmeden medikal firmalara ve hastanelere sattık. Ancak eldivenlerin sahte olduğunu öğrendiğimde satışını yaptığım firmalardan ürünleri geri çektim" dedi.