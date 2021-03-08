Geçtiğimiz hafta Bitlis Tatvan'da askeri helikopterimizin düşmesi 11 askerimiz şehit oldu. Helikopterin çok merak edilen düşüş nedeni de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tamamalanan kaza-kırım raporuyla ilgili açıklama yaptı.

" ANİ HAVA DEĞİŞİMİYLE BULUT İÇİNE GİRMİŞTİR"

Kaza kırım heyetinin ayrıntılı çalışmaları sonucu hazırlanan raporda, "4 Mart 2021 saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir.