Geçtiğimiz hafta Bitlis Tatvan'da askeri helikopterimizin düşmesi 11 askerimiz şehit oldu. Helikopterin çok merak edilen düşüş nedeni de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tamamalanan kaza-kırım raporuyla ilgili açıklama yaptı.
" ANİ HAVA DEĞİŞİMİYLE BULUT İÇİNE GİRMİŞTİR"
Kaza kırım heyetinin ayrıntılı çalışmaları sonucu hazırlanan raporda, "4 Mart 2021 saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir.
"GERİ DÖNÜŞ KARARI ALINDI"
Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14:41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir" denildi.
"HELİKOPTER KAYNAKLI BİR NEDEN DEĞİL"
Raporda ayrıca "Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı" vurgusu da dikkat çekti.
İŞTE KAZA KIRIM OLAYININ DEĞERLENDİRMESİ
Bilindiği üzere 04 Mart 2021 tarihinde, meydana gelen elim kaza kırım olayı ile ilgili olarak mevcut bilgiler kapsamında olay ile ilgili zamanında gereken açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza-Kırım Ekibi 05 Mart 2021 tarihinde bölgeye intikal etmiş ve olay yerindeki çalışmalarını tamamlamıştır.
Kaza kırım ekibi tarafından; İlgili Komutanlık ve birimlerle yapılan çeşitli görüşmelerden, Olay yerinde yapılan incelemelerden,
Yine olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi-çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu kazanın oluşu ile ilgili bir kanaate varılmıştır.