Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.