Türkiye'de birçok il yeni haftada yağmur ve kar yağışlarının etkisi altında kalacak. A Haber canlı yayınına bağlanan Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, İstanbul için de önemli uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Salı günü birçok ilde hava güneşli olacak. Muğla, Denizli, Hatay, Osmaniye ve Aydın'da yağmur bekleniyor.
YAĞMURLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK
Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde yağmurların çoğunlukla Çarşamba günü başlayacağı belirtildi. Özellikle yurdun Batı kesiminde birçok il sağanak yağmurun etkisi altında olacak.