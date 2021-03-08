Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Samsun'da kadına yönelik şiddeti işaret ederek, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla konuştum, yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız" diyerek kadına şiddete karşı kararlı adımların devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, bu konuyu suistimal ederek toplumun temeli olan aile yapısına dinamit koymak isteyenlere de tepki gösterdi.