Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
Samsun'da kadına yönelik şiddeti işaret ederek, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla konuştum, yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız" diyerek kadına şiddete karşı kararlı adımların devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, bu konuyu suistimal ederek toplumun temeli olan aile yapısına dinamit koymak isteyenlere de tepki gösterdi.
"EVİ TERK EDİP SOKAKLARA DÖKÜLÜN" ÇAĞRISINA SERT TEPKİ
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ün "Baba evini derhal terk edin kızlar" şeklindeki ifadelere de tepki gösterdi.
Erdoğan, Mine Söğüt'ün tepki çeken çağrısını şu sözlerle değerlendirdi:
"Sevginin ve merhametin olmadığı yerde bencilliğe, hoyratça davranmaya meyilli nesiller yetişir. Biz sağlıklı fertlerden oluşan, kul olarak görevlerinin bilincinde kişilikli, doğrunun ve yanlışın farkında nesiller yetiştirmek istiyoruz. Devlet bu konuda üzerine düşenleri mutlaka yerine getirecektir. Asıl görev bizlere, kadınlara düşüyor. Kadın en başta annedir, çocuğun ilk vatandır.