Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığımızı yürüten Lütfiye Selva Çam'a partimize yaptığı tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan sonra vekil olarak ve üstleneceği yeni sorumluluklarla yakından çalışmayı sürdüreceğiz. Ayşe Keşir, bilgili, tecrübeli, liyakatlı, gayretli bir kardeşimizdir. İnşallah yeni dönemde Ayşe Keşir ile Kadın Kolları'nın faaliyetlerini daha ileriye taşıyacağız. Kurulduğu günden beri samimiyetle çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyasete kadın inceliğini, üretkenliğini katan tüm kadınlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum.

Genç kızlarımızla tecrübeli hanım kardeşlerimizin coşkuya ortak olduğu kongrelerdeki o güzel görüntüler umudumuzu ve azmimizi güçlendirdi. Kadın Kollarımız, kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Meclis'teki kadın vekillerimizin büyük bölümü, kadın belediye başkanlarımızın yüzde 80'i işte bu okulda yetişmiştir. Bazı mücadeleler vardır ki karşılığını sadece Rabbimizden umarız. Yeri geldiğinde tankların önüne çıkıp darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın haklarını asla ödeyemeyiz. Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir. Hayata geçirdiğimiz reformlarla yıllarca çağdaşlık adına kızlarımızın eğitim ve iş alanında önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdik.

Yeri geldi hanım kardeşlerimizin üniversitelere girmek isterken önü kesilmedi mi? İçimizde üniversite kapısından geri çevrilen pek çok hanım kardeşimiz var. Geri çevrilenler söke söke söke o üniversiteleri bitirdiler. İkna odalarından geri çevrilenler var. Daha sonra ana muhalefette üst düzey yönetici olmadılar mı? Bunlar akşam yalan sabah yalan. Dürüst olmadıkları için millet bunlara iktidar vermedi. Yıllarca kamuoyunda kadının sadece adını kullanan, geri planda hep ezen, horlayan, hatta tacizde bulunan anlayışı bu mücadele ile hem deşifre ettik, hem gerilettik. Meclis'te sadece AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir. Kamudaki istihdamda kadın oranı yüzde 40'lar gibi cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelmişse aynı mücadele sayesindedir.

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