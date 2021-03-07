Samsun'da yaşanan olayda İbrahim Zarap adlı şahsın, eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövmesi sonrasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada infial yarattı. 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşi E.M.'yi sokak ortasında darp eden İbrahim Zarap'ın tutuklanması istendi. Peki, İbrahim Zarap kimdir, tutuklandı mı? Zarap, ilk ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım" dedi. Samsun Valisi olayla ilgili, " Mağdurenin durumu iyi, müşahade amaçlı burada kalacak." dedi. Öte yandan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı. Peki İbrahim Zarap son dakika tutuklandı mı? İbrahim Zarap kimdir, nereli, kaç yaşında? İlk ifadesi akıllara zarar...
İBRAHİM ZARAP TUTUKLANDI MI?
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap tutuklandı.
Saldırgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.
Görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.