Okullar Temmuz'da mı kapanacak sorusu Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk açıklamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Okullar ne zaman kapanacak sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Pandemi döneminde uzaktan yapılan eğitim öğretim, normalleşme dönemiyle birlikte yüz yüze sistemine çevrilmişti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada okulların ne zaman açılacağına ilişkin bilgiler verdi. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2 Temmuz'da okullar kapanacak mı?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Bakan Ziya Selçuk, kademeli normalleşme ile geçtiğimiz hafta okulların açılmasının ardından yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusu hakkında açıklamada bulundu. Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok. Eğitim takvimi 2 Temmuz'a kadar sürecek, karneler de bu tarihte verilecek." ifadelerini kullandı.
SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?
Bakan Selçuk öte yandan programda yüz yüze sınavlarla ilgili yaşanan süreci aktardı. Selçuk, konuşmasında şunları kaydetti: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi.
Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz."