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    • 08.03.2021 23:20
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    2 Temmuz'da okullar kapanacak mı? 2021 MEB takvimi! ? İşte son açıklama...

    sorusu gündem oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların kapanmasına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından 2 Temmuz'da okullar kapanacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2021 MEB takvimi arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, okulların ne zaman kapanacağına ilişkin bilgiler verdi. İşte, okulların kapanış tarihine ilişkin detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    2 Temmuz'da okullar kapanacak mı?

    Okullar Temmuz'da mı kapanacak sorusu Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk açıklamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Okullar ne zaman kapanacak sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Pandemi döneminde uzaktan yapılan eğitim öğretim, normalleşme dönemiyle birlikte yüz yüze sistemine çevrilmişti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada okulların ne zaman açılacağına ilişkin bilgiler verdi. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2 Temmuz'da okullar kapanacak mı?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Bakan Ziya Selçuk, kademeli normalleşme ile geçtiğimiz hafta okulların açılmasının ardından yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusu hakkında açıklamada bulundu. Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok. Eğitim takvimi 2 Temmuz'a kadar sürecek, karneler de bu tarihte verilecek." ifadelerini kullandı.

    SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?

    Bakan Selçuk öte yandan programda yüz yüze sınavlarla ilgili yaşanan süreci aktardı. Selçuk, konuşmasında şunları kaydetti: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi.

    Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz."

        ŞEHİR BAZINDA KAPANMA OLABİLİR

        Bakan Selçuk açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

        Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.



        Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp bu süreci bir haftaya yayalım, iki haftaya yayalım. Okullar kısmı kalsın, diğerlerini biraz sınırlayalım gibi yerer kararlar alabilir.
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