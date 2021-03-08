Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çevirim içi düzenlenen "Savunma Sanayiine Güç Veren Kadınlar" başlıklı panel öncesinde yaptığı konuşmada, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle dünyayı güzelleştiren ve daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten ve ülke savunmasına her zaman omuz veren kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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