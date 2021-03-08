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    • 08.03.2021 18:59
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    Cumhurbaşkanlığı Başkanı 'den : sanayisinde onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler

    Personelin yüzde 40'nın kadın olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Başkanı , sanayisinde görev alan kadınlara yönelik, "Üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve bilişim alanlarında eğitim gören genç kızlarımıza sektörümüzü anlatın." çağrısında bulundu.

    Savunma Sanayii Başkanı Demir'den genç kızlara davet

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çevirim içi düzenlenen "Savunma Sanayiine Güç Veren Kadınlar" başlıklı panel öncesinde yaptığı konuşmada, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle dünyayı güzelleştiren ve daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten ve ülke savunmasına her zaman omuz veren kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

    "HER TÜRLÜ ŞİDDETİ VE AYRIMCILIĞI EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ"

    Bugünün arifesinde hiç görmek istemedikleri şiddet görüntülerinin ortaya çıktığına işaret eden Demir, "Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı en sert şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

    Ülkeye hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlara örnek olacak, başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere rehber olan, geleceğe yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınların geleceğe yürüyüşte en önemli güvence olduğunu vurgulayan Demir, geçmişten bugüne kadınların bağımsızlık mücadelesinde en ön cephede yer aldığını belirtti.

    "BAŞKANLIĞIMIZDA ÇALIŞAN MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 40'I KADIN"

    Demir, hayatın her alanında önemli roller üstlenen kadınların, Türk savunma sanayisinin tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusundaki yürüyüşünün en önemli aktörlerinden olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Son 5 yıl içerisinde savunma sanayisinde çalışan sayısı 4 kat artmıştır. Bu artışın yüzde 26'sını kadınlarımız oluşturmaktadır. Bugün Başkanlığımızda çalışan mesai arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 40'ı kadınlardan oluşmaktadır. Son 5 yıl içerisinde Başkanlığımızda çalışan sayımız yaklaşık 2 kat artarken istihdam edilen kadın personel sayımız da aynı oranda artış göstermiştir."

    "GENÇ KIZLARIMIZA SEKTÖRÜMÜZÜ ANLATIN"

        Sektörün iş gücünün önemli bir bölümünü mühendislik ve bilişim alanındaki uzman personelin oluşturduğunu anlatan Demir, sektörde hali hazırda görev yapan kadınlardan da bir istekte bulundu.

        Demir, "Üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve bilişim alanlarında eğitim gören genç kızlarımıza sektörümüzü anlatın. Savunma sanayisinde onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler, çalışmalarında bu alana yönelmelerinde onlara kılavuz olmanızı rica ediyorum." dedi.

        Savunma sanayisinin dünyada ilgiyle takip edilen bir konuma geldiğine işaret eden Demir, 7 Türk firmasının dünyada ilk 100 savunma sanayisi şirketi arasında yer aldığını anımsattı.

        Bu başarıda payı olan kadınlara teşekkür eden İsmail Demir, "Sizlerden aldığımız güç ve destekle omuz omuza ülkemizin hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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        Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den genç kızlara davet: Savunma sanayisinde onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler
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