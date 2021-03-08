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    • 08.03.2021 19:19
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    İllere göre güncellendi! İstanbul Ankara İzmir Konya Sakarya hangi renk? değişti mi?

    İstanbul Ankara İzmir Konya Sakarya hangi renk? İllere göre risk haritası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni haftada değişti mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere göre sokağa çıkma yasakları değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul Ankara İzmir gibi iller hangi renk oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İllere göre korona risk haritası güncellendi! İstanbul Ankara İzmir Konya Sakarya hangi renk?

    Korona risk haritası değişti mi? İllere göre korona risk haritası merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Sakarya hangi renk sorusunun cevabı sorgulanıyor. Korona haritasında değişiklik olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Kabine toplantısı sonrası mavi, sarı, turuncu, kırmızı iller açıklanmıştı. İllerdeki vaka sayılarına göre risk haritasında değişiklik olacağı belirtilmişti. Peki, korona risk haritası nasıl oldu?

    KORONA RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?

    Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı. İllere göre risk haritası, normalleşme sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından yeniden güncellendi.

    İL İL VAKA SAYISI

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8Mart haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

    İllerin risk durumu değiştiğinde uygulanan kısıtlamalarda değişiklik gösterecek. Risk haritası 15 Mart'ta yenilenecek. Bu sebeple açıklanacak bir sonraki tablo hangi illerde yasakların yeniden sıkılaştırılacağını ortaya koyacak.

    Adana

    53,22

    Adıyaman

    140,88

    Afyon

    47,63

    Ağrı

    24,47

    Aksaray

    140,89

    Amasya

    183,91

    Ankara

    54,83

        Antalya

        82,05

        Ardahan

        70,71

        Artvin

        109,14

        Aydın

        49,42

        Balıkesir

        172,46

        Bartın

        75,89

        Batman

        8,87

        Bayburt

        39,07

        Bilecik

        65,38

        Bingöl

        17,04

        Bitlis

        29,06

        Bolu

        68,30

        Burdur

        105,21

        Bursa

        58,55

        Çanakkale

        107,29

        Çankırı

        22,87

        Çorum

        44,71

        Denizli

        38,81

        Diyarbakır

        19,85

        Düzce

        55,60

        Edirne

        180,01

        Elazığ

        35,72

        Erzincan

        31,14

        Erzurum

        52,22

        Eskişehir

        48,27

            Gaziantep

            44,40

            Giresun

            282,14

            Gümüşhane

            151,73

            Hakkari

            5,35

            Hatay

            61,95

            Iğdır

            24,84

            Isparta

            47,24

            İstanbul

            111,57

            İzmir

            66,47

            Kahramanmaraş

            41,52

            Karabük

            41,46

            Karaman

            55,31

            Kars

            25,27

            Kastamonu

            65,63

            Kayseri

            97,72

            Kırıkkale

            62,43

            Kırklareli

            116,94

            Kırşehir

            40,32

            Kilis

            163,17

            Kocaeli

            112,25

            Konya

            150,98

            Kütahya

            85,31

            Malatya

            53,22

            Manisa

            50,81

            Mardin

            10,88

            Mersin

            100,82

            Muğla

            65,75

            Muş

            23,84

            Nevşehir

            35,41

            Niğde

            82,58

                Ordu

                280,27

                Osmaniye

                173,91

                Rize

                208,21

                Sakarya

                139,93

                Samsun

                348,36

                Siirt

                12,08

                Sinop

                314,15

                Sivas

                24,06

                Şanlıurfa

                16,03

                Şırnak

                5,76

                Tekirdağ

                111,19

                Tokat

                228,82

                Trabzon

                226,14

                Tunceli

                26,37

                Uşak

                10,83

                Van

                17,49

                Yalova

                134,76

                Yozgat

                35,55

                Zonguldak

                64,61
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                Haberler Güncel İllere göre korona risk haritası güncellendi! İstanbul Ankara İzmir Konya Sakarya hangi renk? Korona haritası değişti mi?
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