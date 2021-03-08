KORONA RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı. İllere göre risk haritası, normalleşme sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından yeniden güncellendi.

İL İL VAKA SAYISI

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8Mart haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

İllerin risk durumu değiştiğinde uygulanan kısıtlamalarda değişiklik gösterecek. Risk haritası 15 Mart'ta yenilenecek. Bu sebeple açıklanacak bir sonraki tablo hangi illerde yasakların yeniden sıkılaştırılacağını ortaya koyacak.