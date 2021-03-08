Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Vaka sayılarının artması üzerine Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar hayata geçirildi. 150 metrekare ve üzerinde olan market girişlerinde HES kodu uygulaması başlatıldı. Meriç ve Tunca nehirlerinin kıyıları ile vatandaşların sıklıkla gittikleri tüm parklar, güvenlik şeritleri çekilerek, girişlere kapatıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün de kentte denetimler sıkı bir şekilde sürdü. Polis ekipleri, taksi ve toplu taşıma araçlarında hijyen ve sosyal mesafe ve maske denetimi yaparken, belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara tedbirleri hatırlattı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kent merkezinde trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde yoğunluk oluşurken, vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
'KOVİD KIRMIZISI MÜCADELEMİZ OLSUN'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya üzerinden vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Gürkan, "Edirne Kırmızısı markamız, kovid kırmızısı mücadelemiz olsun. Haydi Edirne, şimdi birlik olma zamanı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Ev ziyaretlerine gitmeyelim. Hepimizin sağlığı için el ele vererek, kovid kırmızısından bir an önce şehrimizi kurtaralım" dedi.