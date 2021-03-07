"BU ÇANTALARIN İÇİNDE NE VARDI"

CHP- İyi Parti arasındaki çanta, ihale ve makam iddialarına bir tepki de Çanakkale Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu'ndan geldi. " Sayın Özdağ'ın iddialarının ardından muhataplardan bir açıklama bekliyoruz diyen İskenderoğlu, "Bu iddialara sadece belediye Başkanının değil, Çanakkale CHP ve İYİ Parti ittifakının da cevap vermesi gerekiyor. Çantalar kimden gelmiş, kimden gitmiş, bu çantaların içinde ne vardı. Kime nasıl ihaleler verildi hangi makamlara getirildi. Bunlara tek tek yanıt vermeliler. Deve kuşu misali kuma başımızı gömmenin hiç bir anlamı yok. Ecdadımızın ve tarihin emaneti Çanakkale'miz bunu hak etmiyor." diye konuştu.