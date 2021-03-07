İyi Parti'den istifa ederken zehir zemberek açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ'ın Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile ilgili ortaya attığı "çanta" iddiası şehirde günün konusu oldu. İddialarla ilgili bir açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Naim Makas, "Anlaşıldı ki ortaklık sadece siyasi değilmiş ortaklık tamamen duygusalmış. Başkan bu vahim iddiaları geçiştireceğine tek tek yanıtlamalıdır" dedi.
Ümit Özdağ'ın partisinden istifa ederken yaptığı açıklamaların videosunu paylaşan İl Başkanı Makas, "Bu ortaklık sadece siyasi değilmiş. Ümit Özdağ'ın bu açıklamaları bunu doğrular nitelikte.
Ümit Özdağ partisinde yaşanan olayları kabul edemeyerek onurlu bir davranış gösterip partisinden istifa etti. Umarım Ülgür Gökhan çanta, ihale ve makamları tek tek açıklar ve Çanakkaleleri bu iddialarla karşı karşıya bırakmaz. Buradan görüyoruz ki bu ortaklık tamamen duygusalmış" diye konuştu.