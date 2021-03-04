Partisinden istifa eden Ümit Özdağ'ın çok konuşulacak açıklamaları şu şekilde:

"AKŞENER YALAN SÖYLEDİ"

Aday olmadığımız halde delegelere dağıtılan bir kara listede üstü çizilecek olarak açıklandık. Aday olmayanların üstünü nasıl çizebilirsiniz. Bu liste kim tarafından oluşturuldu? Akşener, bilgisi olmadığını söyledi. Yalan söylediğini düşünüyorum, hatta biliyorum. Bu liste Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş...

Kongrede demokrasiye nasıl tecavüz edildiyse, bu kongrede de komplo kurulmuş ve arkadan vurulmuşuzdur.

İYİ Parti içindeki FETÖ'cü ilerleme ne yazık ki devam ediyor. Hayatını Türk milliyetçiliği için mücadele vererek, PKK-FETÖ ile mücadele eden Ümit Özdağ'ı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile iktisatlı olduğunu söyleyince ihraç eden zihniyet, Güneysu İlçe Başkanı'nı da tabi ki eder.

"HDP İLE ANAYASA ÇALIŞMASININ 64 SAATLİK GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Akşener istediği kadar inkar etsin HDP ile anayasa çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların 64 saat görüntüsü var, ben bir bölümünü seyrettim. Aylardan beri Erozan'un bu çalışmalara katıldığını söylüyorum. Farkında mısınız bir kere Özdağ sen yalan söylüyorsun demedi. Neden bu soruyu kendinize sormuyorsunuz? Akşener ve Kılıçdaroğlu, Erozan için konuşuyor.

İYİ Parti davasına yapılan ihanetler ne yazık ki bununla bitmiyor. 2020 içinde İYİ Parti Genel Sekreteri olan zat, Uğur Poyraz'dan bahsediyorum. Şu anda yetkileri elinden alınmış... Bir öğle yemeğinde CHP'lilerin olduğu bir masada AK Partililerin hazırladığı bir çalışmaya katılıyorum diyor. Akşener'e basın toplantısında bu bilgini doğru olup olmadığını sordum. Akşener bunu geçiştirmeye çalıştı.





Sonuç olarak ilk gün olduğu gibi bugün de bu 3 iddianın arkasındayım. Aradan geçen aylar içinde ortaya koyduğum gerçekler kabul görmüştü. 19 Ekim 2020'de FETÖ'cü sızmayı değerlendiren açıklamalarım üzerinden 24 saat geçmeden hakkımda bir ihraç kararı alındı. 80 il başkanının önüne mektup konularak imza atılması istendi.

İYİ Parti'de benim ihracımla ilgili alınan tek demokratik karar Muğla'da alınmıştır. Diğer 80 ilin başkanları Akşener ve Aydın'ın baskılarıyla imzalamıştır. Bugüne kadar İYİ Parti Genel Merkezi tarafından partinin hiçbir etkinliğine davet edilmedim.

"İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Siyaseten iyi tanıdığım Akşener'in beni tekrar İYİ Parti'den ihraç edecek cesareti olmadığını biliyorum. HDP ile aynı masaya oturanlarla, HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp kapatılmasını istemeyenlerle, aynı partide bulunmam mümkün değildir. İYİ Parti'den istifa ediyorum.



Muharrem İnce ile Ümit Özdağ parti kurarsa alacakları oy oranı yüzde 11 diyor. Akşener'in merakı bizlerin parti kurduğumuz zaman kaç oy alacağımıza dair bir merak, bizim böyle bir merakımız yok.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN







"GÖRÜNTÜLERDE 10'DAN FAZLA KİŞİ VAR"

İYİ Parti'den istifa eden Adem Taşkaya da elinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in inkar ettiği "federasyon anayasası" çalışmalarının 18 saatlik video kaydının bulunduğunu söylemişti. Taşkaya, "Görüntülerde 4 partinin (CHP, İYİ Parti, SP ve HDP) milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi var. CHP adına İbrahim Kaboğlu, İYİ Parti adına Ahmet Kamil Erozan, HDP adına Mithat Sancar'ın katıldığı görülüyor. Görüntüler 3,5 ay süren görüşmelerin sadece bir bölümüne ait" demişti.

BAŞKA HDP'Lİ DE VAR

"Türkiye'yi kucaklayacak bir anayasa söylemi ile çalışmalar yürüten katılımcıların gündem maddeleri arasında özerklik de var, bu görüntülerle açık açık görülüyor. Çalışmalara CHP adına İbrahim Kaboğlu, İYİ Parti adına Ahmet Kamil Erozan, HDP adına Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar'ın katıldığı görülüyor. Ayrıca başka bir HDP'li ile uzmanlar da var."