Bunun üzerine vefa ekipleri, Mutlu'yu evine götürdü. Mutlu, "İstanbul'dan Aksaray'a geldim. Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hiçbir şekilde evime gidemedim. Şehirde toplu taşıma ve taksiler çalışmıyor. Ailemin de dışarı çıkma izini olmadığı için beni almaya gelemedi. Vefa Sosyal Destek Grubu sahip çıktı" dedi.

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