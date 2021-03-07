Teşkilat üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda bir konuşma yapan Ömeroğlu, "Düşünceyi karartan terör örgütü destekleyicileri yapmış oldukları girişimle bir kere daha direncimizi kırma girişiminde bulunmuştur. Fakat bizim topluluğumuz başka toplumların gıpta edeceği bir olgunluk seviyesindedir. Dün sahip çıktığımız değerlerimize bağlılığımız kuvvetlenerek devam etmektedir. Palandöken'den New York'a, Londra'ya, Paris'e, Pekin'e, Moskova'ya mesajımız var: Erdoğan sevgisi bizim gönlümüzde, Erdoğan sevgisi bizim kalbimizde, Erdoğan sevgisi bizim başımızın üstünde! Buradan Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı iletiyoruz.'' dedi.

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