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    • 07.03.2021 21:09
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    Başkan sevgisi adını ’e yazdırdı:

    İlçe Teşkilatı, sevgisini Palandöken’e yazdı. AK Parti Palandöken İlçe Başkanı, "Dün sahip çıktığımız değerlerimize bağlılığımız kuvvetlenerek devam etmektedir. Palandöken’den ’a, ’ya, ’e, ’e, ’ya mesajımız var: Erdoğan sevgisi bizim gönlümüzde, Erdoğan sevgisi bizim kalbimizde, Erdoğan sevgisi bizim başımızın üstünde!" ifadelerini kullandı.

    İHA

    AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yapılmış saygısızlığa sessiz kalmadı.

    Başkan Ömeroğlu, teşkilat mensupları ile birlikte Palandöken Dağı'nın eteklerine "Love Erdoğan" yazdı.

    TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKÇİLERİNE MESAJ GÖNDERDİLER

    Teşkilat üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda bir konuşma yapan Ömeroğlu, "Düşünceyi karartan terör örgütü destekleyicileri yapmış oldukları girişimle bir kere daha direncimizi kırma girişiminde bulunmuştur. Fakat bizim topluluğumuz başka toplumların gıpta edeceği bir olgunluk seviyesindedir. Dün sahip çıktığımız değerlerimize bağlılığımız kuvvetlenerek devam etmektedir. Palandöken'den New York'a, Londra'ya, Paris'e, Pekin'e, Moskova'ya mesajımız var: Erdoğan sevgisi bizim gönlümüzde, Erdoğan sevgisi bizim kalbimizde, Erdoğan sevgisi bizim başımızın üstünde! Buradan Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı iletiyoruz.'' dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken’e yazdırdı: Love Erdoğan
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