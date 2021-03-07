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    • 07.03.2021 20:28
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    MSB duyurdu: Kahraman komandolarımız, bölgesinde PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirdi

    Son dakika haberi... : Kahraman Komandolarımız, bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

    Komandolar avladı!

    : Kahraman Komandolarımız, bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirdi
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