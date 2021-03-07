Sonuçlar için heyecan dorukta ve nefesler tutulmuştu, Süper Loto sonuçları açıklandı. Bayilere giderek oynadıkları kuponları yatıran vatandaşlar büyük ikramiye hayali ile yanıp tutuşuyor. Oynamak isteyen kişilerin kolon başı 3 TL ücret ödedikleri Süper Loto çekiliş sonuçları 7 Mart akşamında belli oldu mu? Hangi numaralar şanslı oldu? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadardı? İşte detaylar…
7 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Büyük ikramiye 455 bin 810 TL
28, 42, 59, 17, 10, 35
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.