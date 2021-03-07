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    • 07.03.2021 21:35
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    açıklandı! ! Büyük ikramiye…

    Merakla ve heyecanla beklenen açıklandı. Şans oyunlarını sevenler ve yakından takip edenler akşam saatlerinde araştırmalarını daha da arttırdı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Şisal Şans tarafından düzenlenen, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleşen Süper Loto’da her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtılıyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı takip edilen Süper loto sonuçlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Süper Loto sonuçları açıklandı!

    Sonuçlar için heyecan dorukta ve nefesler tutulmuştu, Süper Loto sonuçları açıklandı. Bayilere giderek oynadıkları kuponları yatıran vatandaşlar büyük ikramiye hayali ile yanıp tutuşuyor. Oynamak isteyen kişilerin kolon başı 3 TL ücret ödedikleri Süper Loto çekiliş sonuçları 7 Mart akşamında belli oldu mu? Hangi numaralar şanslı oldu? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadardı? İşte detaylar…

    7 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Büyük ikramiye 455 bin 810 TL

    28, 42, 59, 17, 10, 35

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

    İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

    Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

        Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        KURALLAR

        Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

        Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.

            Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

            Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
            İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
            Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
            Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
            Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

            Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

            Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

            Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

            Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

            18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.
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