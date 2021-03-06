O illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Nereler açık? Kimler muaf? İşte tüm detaylar...

Türkiye genelinde yüksek ve çok yüksek riskli sınıfındaki illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl).
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon
İçişleri Bakanlığı, pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçmiş bulunmaktayız. Yeni süreçte illerimiz düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri, risk gruplarına göre belirlenmiştir.
SAAT 21.00-05.00 ARASINDA UYGULANACAK
Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam etmektedir.
Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,