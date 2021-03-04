Bugünkü
Takvim

ABD Doğu Akdeniz'de safını belli etti! Yunanistan'a patriotlardan sonra F-35

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı tahrikleri ile sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan, SİHA'ları durdurmak için yol ararken flaş bir gelişme yaşandı. Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD skandal bir adım daha attı. ABD'nin Yunan sevdalısı Yunan sevdalısı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ABD'nin Yunanistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu ve Atina yönetiminin istediği zaman söz konusu adımın atılabileceğini açıkladı. İşte detaylar…

04.03.2021 17:01 - Son Güncelleme: 04.03.2021 17:13
Doğu Akdeniz'de ABD safını belli etti! Yunanistan'a patriotlardan sonra F-35

Doğu Akdeniz krizinin patlamasıyla Yunanistan'ın yanında saf tutan, Yunan ordusuyla birçok tatbikat yapan ve Girit Adası'na savaş gemisi gönderen ABD, Türkiye'ye meydan okuyan bir adım atıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğu Akdeniz'de ABD safını belli etti! Yunanistan'a patriotlardan sonra F-35

Yunanistan ve ABD ordusunun tatbikatlarını savaş uçağına binerek takip eden Yunan sevdalısı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Washington'ın kararını Perşembe sabahı gazetecilerle paylaştı.

Doğu Akdeniz'de ABD safını belli etti! Yunanistan'a patriotlardan sonra F-35

Geoffrey Pyatt, ABD'nin Yunanistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu ve Atina yönetiminin istediği zaman söz konusu adımın atılabileceğini açıkladı. Atina Büyükelçisi'nin verdiği bilgiye göre, masada ayrıca iki ülke arasında derin bir askeri işbirliği de var.

Doğu Akdeniz'de ABD safını belli etti! Yunanistan'a patriotlardan sonra F-35

Büyükelçi Pyatt ABD'nin Yunan deniz kuvvetlerinin yenilenmesi için hazır olduğunu ve Atina'nın kararını beklediğini söyledi. Pyatt'a göre, Washington Yunanistan'a sunacağı teklif rakipsiz olacak.

Doğu Akdeniz'de ABD safını belli etti! Yunanistan'a patriotlardan sonra F-35

Gazeteciler tarafından yöneltilen Türkiye-Yunanistan ilişkileri sorusuna da yanıt veren Pyatt, "Top Ankara'nın sahasında" dedi, Washington'ın Atina yönetimini desteklediğini savundu.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ