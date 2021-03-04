ABD Doğu Akdeniz'de safını belli etti! Yunanistan'a patriotlardan sonra F-35
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı tahrikleri ile sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan, SİHA'ları durdurmak için yol ararken flaş bir gelişme yaşandı. Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD skandal bir adım daha attı. ABD'nin Yunan sevdalısı Yunan sevdalısı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ABD'nin Yunanistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu ve Atina yönetiminin istediği zaman söz konusu adımın atılabileceğini açıkladı. İşte detaylar…
04.03.2021 17:01
- Son Güncelleme: 04.03.2021 17:13