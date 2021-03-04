ABD Doğu Akdeniz'de safını belli etti! Yunanistan'a patriotlardan sonra F-35

Geoffrey Pyatt, ABD'nin Yunanistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu ve Atina yönetiminin istediği zaman söz konusu adımın atılabileceğini açıkladı. Atina Büyükelçisi'nin verdiği bilgiye göre, masada ayrıca iki ülke arasında derin bir askeri işbirliği de var.