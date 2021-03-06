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    • 06.03.2021 19:44
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Mart koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 6 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 oldu.

    Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

    Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    5 MART 2021

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            28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
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