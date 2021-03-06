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    • 06.03.2021 10:25
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    'de 'ın karıştığı video kasetli şantaj skandalında çarpıcı detay: "Bu kez kadın değil erkekmiş"

    Milletvekili , geçtiğimiz günlerde adının karıştığı video kasetli şantaj skandalının ardından istifa etti. Sancar'ın istifasına ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. yazarı , bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun bu krize nasıl yanıt verdiğine dair dikkat çeken bir notu kaleme aldı.

    Bu kez kadın değil erkekmiş
    Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un köşesinde yer alan ilgili kısım şöyle:

    Milletvekili , geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini açıkladı.
    Basında okumuşsunuzdur... Sancar'ın istifa nedeni, çekilen bir videosuymuş. Birileri bu videoyla milletvekiline şantaj yapıyormuş. Pazarlığa Merkez bile dahil olmuş.

    Sonrasını muhabirimiz 'ın Sabah'taki haberinden okuyalım:

    "CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile pazarlığa oturan şantajcılara önce iddiaya göre CHP'li belediyelerde iş teklif edildi. Şantajcılar bu teklife sıcak bakmayınca Torun, durumu Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Kılıçdaroğlu'nun ise Torun'a, 'Kadın kaç yaşında. Reşit mi?' diye sorduğu, Torun'un 'Kadın değil efendim' demesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun 'Bunu taşıyamayız, istifa etsin' dediği öğrenildi. Daha sonra Sancar'a boş kâğıt imzalatıldı ve boş kâğıt, istifa dilekçesi olarak düzenlendi."





    Acaba Kılıçdaroğlu, Sancar'la videosu olan kişinin erkek değil kadın olduğunu öğrenseydi CHP'nin bunu da kaldırabileceğini mi söyleyecekti, ne dersiniz?

    Sabah'a konuşan Sancar'ın söyledikleri, bu mantıki çıkarsamamızı doğrular cinsten:
    "Bu davaya gönül vermiş, aynı saflarda oturduğum koca koca adamlar, şantajcıyla saatlerce görüşüyorlar. Ama bana 'Ne oldu?' diye bile sormuyorlar. Bana sahip çıkacakları yerde kapıya koyuyorlar. Sayın Genel Başkanımızın beni çağırıp süreci benimle paylaşmasını çok isterdim. Nasıl bir kumpasın içerisindeyim bilmiyorum. Karabat ve Gaytancıoğlu'na tanınan özel hayatın gizliliği bende neden uygulanmadı."
    CHP'li kadınlar, genel başkanlarının bu çifte standardı için ne düşünüyorlar?
    "Kemal Bey yine kadına pozitif ayrımcılık yapıyor işte" mi diyorlar?
    Gel de şimdi bunu eylemelerde ile kol kola yürüyen LGBT'lilere anlat?

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