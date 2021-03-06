CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Basında okumuşsunuzdur... Sancar'ın istifa nedeni, çekilen bir videosuymuş. Birileri bu videoyla milletvekiline şantaj yapıyormuş. Pazarlığa Genel Merkez bile dahil olmuş.



Sonrasını muhabirimiz Ümit Erkan Demircan'ın Sabah'taki haberinden okuyalım:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile pazarlığa oturan şantajcılara önce iddiaya göre CHP'li belediyelerde iş teklif edildi. Şantajcılar bu teklife sıcak bakmayınca Torun, durumu Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Kılıçdaroğlu'nun ise Torun'a, 'Kadın kaç yaşında. Reşit mi?' diye sorduğu, Torun'un 'Kadın değil efendim' demesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun 'Bunu taşıyamayız, istifa etsin' dediği öğrenildi. Daha sonra Sancar'a boş kâğıt imzalatıldı ve boş kâğıt, istifa dilekçesi olarak düzenlendi."









Acaba Kılıçdaroğlu, Sancar'la videosu olan kişinin erkek değil kadın olduğunu öğrenseydi CHP'nin bunu da kaldırabileceğini mi söyleyecekti, ne dersiniz?



Sabah'a konuşan Sancar'ın söyledikleri, bu mantıki çıkarsamamızı doğrular cinsten:

"Bu davaya gönül vermiş, aynı saflarda oturduğum koca koca adamlar, şantajcıyla saatlerce görüşüyorlar. Ama bana 'Ne oldu?' diye bile sormuyorlar. Bana sahip çıkacakları yerde kapıya koyuyorlar. Sayın Genel Başkanımızın beni çağırıp süreci benimle paylaşmasını çok isterdim. Nasıl bir kumpasın içerisindeyim bilmiyorum. Karabat ve Gaytancıoğlu'na tanınan özel hayatın gizliliği bende neden uygulanmadı."

CHP'li kadınlar, genel başkanlarının bu çifte standardı için ne düşünüyorlar?

"Kemal Bey yine kadına pozitif ayrımcılık yapıyor işte" mi diyorlar?

Gel de şimdi bunu eylemelerde Canan Kaftancıoğlu ile kol kola yürüyen LGBT'lilere anlat?



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