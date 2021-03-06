Bugün yasak var mı? 6 Mart sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

6 MART SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre; vakaların en az ve orta olduğu mavi ve sarı renkler ile kodlanan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı artık uygulanmayacak. Vatandaşlar sabah 05.00'ten akşam 21.00'e kadar dışarı çıkabilecek.

Vaka sayılarının yüksek ve çok yüksek olduğu turuncu ve kırmızı kodlu illerde ise cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Cuma akşam 21.00'de başlayan yasak cumartesi sabahı 05.00'te sona erecek. Vatandaşlar cumartesi 21.00'e kadar dışarı çıkabilecek. Cumartesi akşamı 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.