Piknik mangal yasak mı? Piknik yerleri açık mı? Hafta sonu piknik yasağı var mı?

Piknik mangal yasak mı? Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ilk Cumartesi günü piknik yerleri açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Hafta sonu piknik yasağı olup olmadığına dair arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Aylardır süren yasağın kaldırılmasıyla birlikte vatandaşların rahat bir nefes almak için piknik yerlerine gitmesi bekleniyor. Peki piknik mangal yasak mı?
PİKNİK MANGAL YASAK MI?
Konuyla ilgili alınmış yeni bir karar henüz bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama 1 Haziran'da gelmiş ve bu tip yerlere girişin serbest bırakıldığına değinilmişti.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabiliyor.
Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor.