SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim bu sabah başladı

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki iller olan Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ile yüksek riskli (turuncu) kategorideki İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan'daki eğitim öğretim uygulamaları şöyle olacak: