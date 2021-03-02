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SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim bu sabah başladı

Son dakika haberi: Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme kapsamında yüz yüze eğitim için başlama kararı alınırken öğrenciler sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. Buna göre normalleşme kapsamında tüm illerde okul öncesi eğitim kurumları özel eğitim kurumları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim verecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sınıflar tam zamanlı olarak uzaktan eğitime devam edecek. İşte yüz yüze eğitimde son dakika detayları...

02.03.2021 09:43 - Son Güncelleme: 02.03.2021 09:50
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim bu sabah başladı

Son dakika haberi: Türkiye'deki koronavirüs salfınında normalleşme kapsamında okullarda illerin risk durumuna göre okullarda da yüz yüze eğitim başladı.

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SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim bu sabah başladı

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesaplarından illerin risk durumuna göre yüz yüze eğitime nasıl geçileceğinin detaylarını paylaştı.

SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim bu sabah başladı

ANNELERDEN KORONAVİRÜS UYARISI
Anneler ve babalar sabah saatlerinde çocuklarına okula bırakırken "çok koşma, terleme, terli terli soğuk su içme" gibi uyarılarının yanında "sosyal mesafeni koru, maskeni çıkarma" gibi uyarılarda da bulundu.

SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim bu sabah başladı

MİLLİ EĞİTİM'İN PAYLAŞTI! NORMALLEŞMEDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli il kategorilerinde 2 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçiş sürecine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim bu sabah başladı

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki iller olan Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ile yüksek riskli (turuncu) kategorideki İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan'daki eğitim öğretim uygulamaları şöyle olacak: