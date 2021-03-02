SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim bu sabah başladı
Son dakika haberi: Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme kapsamında yüz yüze eğitim için başlama kararı alınırken öğrenciler sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. Buna göre normalleşme kapsamında tüm illerde okul öncesi eğitim kurumları özel eğitim kurumları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim verecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sınıflar tam zamanlı olarak uzaktan eğitime devam edecek. İşte yüz yüze eğitimde son dakika detayları...
02.03.2021 09:43
- Son Güncelleme: 02.03.2021 09:50
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki iller olan Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ile yüksek riskli (turuncu) kategorideki İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan'daki eğitim öğretim uygulamaları şöyle olacak: