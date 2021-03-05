Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk haritasına göre yüksek riskli iller kategorisinde olan İstanbul'a ilişkin uyarıda bulundu.
"İSTANBUL NORMALLEŞMENİN ÖRNEK ŞEHRİ OLMALI"
Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.
RİSK HARİTASI
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ,Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin