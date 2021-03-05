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    • 05.03.2021 20:06
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    Sağlık Bakanı 'dan 'a uyarısı: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , risk haritasına göre yüksek riskli iller kategorisinde olan 'a ilişkin uyarıda bulundu. Koca, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk haritasına göre yüksek riskli iller kategorisinde olan İstanbul'a ilişkin uyarıda bulundu.

    "İSTANBUL NORMALLEŞMENİN ÖRNEK ŞEHRİ OLMALI"
    Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
    İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.

    RİSK HARİTASI

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
    Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ,Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin

        ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
        Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa.

        YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
        İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kocaeli, Kırıkkale, Yalova

        ÇOK YÜKSEK İLLER (KIRMIZI)
        Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya ,Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye
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        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'a koronavirüs uyarısı: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor
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