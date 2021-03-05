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    • 05.03.2021 19:32
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    'nden vatandaşlara EBA'yı kullanan dolandırıcılara karşı uyarı!

    , "Son günlerde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı kullanılarak ücretsiz tablet dağıtımı yapıldığını belirten ve içeriğinde zararlı yazılım ( virüs ) linkleri bulunan kısa mesajların gönderildiği ve bu yöntem ile vatandaşlarımızın mağdur edildiği görülmüştür" açıklamasında bulundu.

    Emniyet'ten vatandaşlara EBA dolandırıcıları uyarısı

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, "EBA adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine dikkat!!!" açıklaması şöyle;

    "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

    Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı kullanılarak ücretsiz tablet dağıtımı yapıldığını belirten ve içeriğinde zararlı yazılım ( virüs ) linkleri bulunan kısa mesajların gönderildiği ve bu yöntem ile vatandaşlarımızın mağdur edildiği görülmüştür.

    Kaynağı belli olmayan linklere tıklanmaması, vatandaşlarımızın ve kullanmış oldukları mobil cihazların güvenlikleri açısından önemli olmakla birlikte, bu tarz içeriklere itibar edilmemesi ve konunun en yakın kolluk birimine bildirilmesi önem arz etmektedir.

    Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."

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