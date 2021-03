Pazartesi ve Cuma günleri saat 20.00'de canlı yayınla noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla düzenlenen On Numara çekilişinin 5 Mart sonuçları açıklandı. Sonuçlar hakkında araştırmalar artışa geçerken talihliler bu saatlerde sonuçları merakla öğrenmek istiyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırma yapıyor. Bu çekilişte büyük ikramiyenin 247 bin 802 TL olduğu açıklandı. Peki 5 Mart On Numara şanslı numaraları hangileri oldu? İşte On Numara çekiliş sonuçları…