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    • 05.03.2021 20:08
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    ! ? Büyük ikramiye…

    Heyecanla ve merakla beklenen . Büyük ikramiye herkesin hayalini süslüyor ve şans oyunlarını yakından takip edenler bugün kuponlarını doldurarak bayilerine gitti ve yatırdı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleşen çekilişte hangi numaralar şanslı oldu? ? Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşen ’nın 5 Mart çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

    Pazartesi ve Cuma günleri saat 20.00'de canlı yayınla noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla düzenlenen On Numara çekilişinin 5 Mart sonuçları açıklandı. Sonuçlar hakkında araştırmalar artışa geçerken talihliler bu saatlerde sonuçları merakla öğrenmek istiyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırma yapıyor. Bu çekilişte büyük ikramiyenin 247 bin 802 TL olduğu açıklandı. Peki 5 Mart On Numara şanslı numaraları hangileri oldu? İşte On Numara çekiliş sonuçları…

    5 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;

    ON NUMARA HAKKINDA

    Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        SEN SEÇ

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

            NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

            On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

            Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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            Haberler Güncel On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Mart On Numara şanslı numaraları hangileri? Büyük ikramiye…
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