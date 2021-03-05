Yarın (Cumartesi) sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma kısıtlaması olan iller! İstanbul, Ankara, İzmir...
Kabine toplantısı sonrası uygulamaya geçen normalleşme kararlarıyla birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı bazı illerde kaldırıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yarın sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Risk gruplarına göre ayrılan illerin bazılarında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Bazı illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece Pazar günleri uygulanacak. Peki,İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller!
Sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ile beraber takip ediliyor. 'Yerinde karar' döneminin başlamasının ardından risk durumlarına göre, bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken; bazı illerde ise yalnızca pazar günü devam edeceği kararlaştırıldı. Hafta içi sokağa çıkma yasağının tüm illerde süreceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, hafta içinde uygulanan kısıtlama bir süre daha devam edecek. Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı 21:00 itibari ile başlayacak. Cumartesi günü ise kısıtlama sona erecek. Bu bilgilere göre sokağa çıkma yasağı bu akşam başlayacak.
İSTANBUL'DA 6 MART CUMARTESİ YASAK VAR MI?
Türkiye risk haritasına göre turun renk (yüksek risk) olan İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı olmayacak. Pazar günü ise gün boyu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.
BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içi sokağa çıkma yasağının devam etmesinden dolayı 5 Mart Cuma günü akşam saat 21:00 itibari ile sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kısıtlamanın cumartesi günü sabah 5'te sona erecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlama olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 12 SORUYA 12 CEVAP
Lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerine girişte HES kodu zorunlu mudur?
Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.
İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.
Dernek lokalleri genelgeye tabi midir?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelge ile kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla akşam 19.00'a kadar açık olabilecektir. Sadece dernek üyelerine %50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde dernek lokalleri kapalı kalmaya devam edecektir.