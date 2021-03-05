Yarın (Cumartesi) sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma kısıtlaması olan iller! İstanbul, Ankara, İzmir...

İSTANBUL'DA 6 MART CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Türkiye risk haritasına göre turun renk (yüksek risk) olan İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı olmayacak. Pazar günü ise gün boyu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının devam etmesinden dolayı 5 Mart Cuma günü akşam saat 21:00 itibari ile sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kısıtlamanın cumartesi günü sabah 5'te sona erecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlama olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.