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    • 04.03.2021 14:05
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    SON DAKİKA: Giriş ve çıkışlar kapatıldı! 'Kırmızı' kategorideki 'de 10 noktada karantina kararı

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasındaki ’de, 10 noktada karantina kararı alındı. Karantina tedbiri uygulanan merkeze bağlı Ambarlık Köyü Muhtarı İdris Türüt, "Cenazelerde biz ne yazık ki vatandaşları kontrol altında tutamıyoruz" dedi.

    DHA
    Giriş ve çıkışlar kapatıldı! 10 noktada karantina başladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 20-26 Şubat'ta Covid-19 vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Rize'de ek tedbirler alınmaya devam ediyor.

    'Yüksek riskli iller' arasındaki kentte 10 farklı noktada koronavirüs vaka artışları nedeniyle karantina kararı alındı. Ardeşen ilçesinde Yeniyol, Yavuz, Şenyurt, Köprüköy ve Seslikaya köyleri ile Elmalık Mahallesi, Kalkandere ilçesi Yolbaşı köyünde Yavuz Sultan Selim Sokağı, Fındıklı ilçesinde Lale Apartmanı, İyidere ilçesinde Çiftlik köyü, merkeze bağlı Ambarlık köyünde tamamen ve kısmen karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

    Karantina tedbiri uygulanan köylerde jandarma ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, denetimlere başladı.



    'CENAZELERDE VATANDAŞLARI KONTROL ALTINDA TUTAMIYORUZ'
    Merkeze bağlı Ambarlık Köyü Muhtarı İdris Türüt, köylerinde art arda yaşanan cenazeler dolayısıyla Covit vakalarının artış gösterdiğini belirterek, "Cenazelerde biz ne yazık ki vatandaşları kontrol altında tutamıyoruz.

        En son bulaş seviyesini yükselten cenazede kalabalığın arttığını görünce iki saat önceden cenazeyi kaldırdık. Maalesef taziye ziyaretinde özellikle de bayanların bir arada çok oturması dolayısıyla bulaş sayısı arttı. Önüne geçemedik. Köyümüz Rize'nin en büyük köylerinden biri, 2000'in üzerinde nüfusumuz var. Bu karantina ile yayılımı durduracağız. Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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