En son bulaş seviyesini yükselten cenazede kalabalığın arttığını görünce iki saat önceden cenazeyi kaldırdık. Maalesef taziye ziyaretinde özellikle de bayanların bir arada çok oturması dolayısıyla bulaş sayısı arttı. Önüne geçemedik. Köyümüz Rize'nin en büyük köylerinden biri, 2000'in üzerinde nüfusumuz var. Bu karantina ile yayılımı durduracağız. Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi.

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