



Ziyaret sonrası açıklama yapan Özgür Özel, bu evlatların sağ salim ailelerine kavuşturmak için çalışma yapacaklarını kaydetti. Özel, "Gönül hanım Diyarbakır İl Başkanımız seçildiği günlerde buraya ziyarete gelmiş, ben de kendisinden bilgi almıştım. Benim Diyarbakır programım olduğunda buraya gelmek istediğimi söylemiştim, bugün Tahir Elçi davası için buradaydık, Sezgin Tanrıkulu ve heyetimizle birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendileri acılı anneler her biriyle tek tek konuştuk, kendi hikayelerini anlatmak istiyorlar, haklı olarak. Biz kendilerini dinlediğimizde yüreğimiz burkuldu, biz kendilerine bunu çok açık bir şekilde söyledik, bu evlatlar hepimizin, bu evlatların sağ salim annelerine ulaşması için gerekli çalışmaları ve desteği vereceğiz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'de herkesin kendilerinin üzerine düşen bu annelerin sesini duymaktır" diye konuştu.