Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, kendilerini ziyarete gelen CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel'e tepki gösterdi. Ailelerden Celil Begdaş, "18 aydır gelmediler, buraya bizi kandırmaya gelmişler. Kendi kendilerini kandırdılar" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Özgür Özel, 549 gündür HDP önünde eylemde olan aileleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası aileler HDP aleyhine slogan atarak CHP'li heyeti yuhaladı.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Özgür Özel, bu evlatların sağ salim ailelerine kavuşturmak için çalışma yapacaklarını kaydetti. Özel, "Gönül hanım Diyarbakır İl Başkanımız seçildiği günlerde buraya ziyarete gelmiş, ben de kendisinden bilgi almıştım. Benim Diyarbakır programım olduğunda buraya gelmek istediğimi söylemiştim, bugün Tahir Elçi davası için buradaydık, Sezgin Tanrıkulu ve heyetimizle birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendileri acılı anneler her biriyle tek tek konuştuk, kendi hikayelerini anlatmak istiyorlar, haklı olarak. Biz kendilerini dinlediğimizde yüreğimiz burkuldu, biz kendilerine bunu çok açık bir şekilde söyledik, bu evlatlar hepimizin, bu evlatların sağ salim annelerine ulaşması için gerekli çalışmaları ve desteği vereceğiz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'de herkesin kendilerinin üzerine düşen bu annelerin sesini duymaktır" diye konuştu.