SON DAKİKA: Avrupa’nın aşı pasaportu oyununa turizmcilerden tepki yağdı: Yunanistan’ın küçük oyunu tutmaz

ORGANİZASYON KABİLİYETİMİZ ÇOK YÜKSEK

Bu yönde bir yasağa gidilmesinin başta turizm olmak üzere birçok ekonomik kaybı da beraberinde getireceğini anlatan Firuz Bağlıkaya, "Yunanistan Türkiye'yi zor durumda bırakmak için çabalıyor ancak çabası boşa çıkacak. Kaldı ki Avrupa'nın aşılanma oranları zaten çok düşük. Türkiye Almanya'yı aşılamada neredeyse katladı. Demek ki bu aşılama ekonomik güçle değil organizasyon kabiliyetiyle alakalı. Türkiye organizasyon kabiliyetindeki başarısını pandeminin en başından beri gösterdi" dedi.