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Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! İşte normalleşmede bakanlığa bağlı kurumlarda alınacak tedbirler!

Sağlık Bakanlığı'nın normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerle ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. İşte detaylar…

04.03.2021 13:30 - Son Güncelleme: 04.03.2021 13:30
Sağlık Bakanlığı belirledi! İşte normalleşmede bakanlığa bağlı kurumlarda alınacak tedbirler!

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi.

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Sağlık Bakanlığı belirledi! İşte normalleşmede bakanlığa bağlı kurumlarda alınacak tedbirler!

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "COVID-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler" başlıklı resmi yazı yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı belirledi! İşte normalleşmede bakanlığa bağlı kurumlarda alınacak tedbirler!

Resmi yazıya göre, Cumhurbaşkanlığınca, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Esnek Çalışma Yöntemlerinin Uygulanmasına İlişkin "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı belirledi! İşte normalleşmede bakanlığa bağlı kurumlarda alınacak tedbirler!

Kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağına yönelik düzenlemeye yer verilen genelge ise 1 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı belirledi! İşte normalleşmede bakanlığa bağlı kurumlarda alınacak tedbirler!

Söz konusu genelge ile çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.