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    • 04.03.2021 11:06
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    Son dakika: Eski istihbaratçı 'ye üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezası onandı

    Son dakika haberine göre . Ceza Dairesi, eski istihbaratçı 'ye üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin Aktepe hakkındaki kararının gerekçesinde ve MİT'te görev yapan sanığın TİB'in örgüt tarafından ele geçirilmesinde pay sahibi olduğu vurgulanmıştı.Sanığın FETÖ'nün "altın nesil" kadrosunda yer aldığına işaret edilen gerekçeli kararda Aktepe'nin örgütün sivil yöneticileriyle irtibatının bulunduğu da kaydedilmişti.

    Eski istihbaratçıya FETÖ'den 12 yıl hapis!

    . Ceza Dairesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı () ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "altın nesil" kadrosunda yer alan eski istihbaratçı 'ye silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

    Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin Aktepe hakkında 27 Eylül 2019'da verdiği karar, istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

    Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

    Dairenin kararında yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun elde edildiği, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiği ve bu eylemlerin kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

    Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin Aktepe hakkındaki kararının gerekçesinde TİB ve MİT'te görev yapan sanığın TİB'in örgüt tarafından ele geçirilmesinde pay sahibi olduğu vurgulanmıştı.

    Sanığın FETÖ'nün "altın nesil" kadrosunda yer aldığına işaret edilen gerekçeli kararda Aktepe'nin örgütün sivil yöneticileriyle irtibatının bulunduğu da kaydedilmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezası onandı