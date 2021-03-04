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    • 04.03.2021 14:19
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    Son dakika: davasında FETÖ tetikçisi 'ya şok!

    Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) na ilişkin davada mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcısına gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan gazeteci ’nun tahliye talebini reddederek, duruşmayı 2 Haziran’a erteledi. Sonraki duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladıktan sonra sanıkların son savunmalarının alınmasına geçilecek.

    Sabah
    Balyoz kumpası davasında Baransu'ya şok!

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık , cezaevinden görüntülü olarak duruşma salonuna bağlandı. Davanın tutuksuz sanıkları Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur duruşmaya katılmadı. Bazı sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.
    Mahkeme Başkanı Mesut Özdemir, davanın geldiği aşamanın dikkate alınarak dosyanın, mütalaa için savcısına gönderileceğini bildirdi.

    BARANSU'YA RET
    Sanık Baransu ve avukatları kovuşturmanın genişletilmesini talep etti. Balyoz davasında FETÖ'nün sahte delilleriyle yargılandığı için davaya müdahil olan emekli Kurmay Albay Suat Aytın ise kovuşturmanın genişletilmesi talebi olmadığını bildirdi.

    Mahkeme heyeti de bu talebi reddedip, dosyasının Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Baransu'nun tahliye talebini de reddeden heyet, duruşmayı 2 Haziran'a erteledi.

    FETÖ'NÜN KUMPASÇILARI
    Davada, Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in 35 yıldan 75 yıla kadar; Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıldan 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Bu sanıkların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Taraf gazetesinde 2010 yılında sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri belirtiliyor. FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bu örgütten olmayan birçok askerin tasfiye edilip, FETÖ'ye bağlı askerlerin TSK'ya yerleştirildiği, Taraf ekibinin de bu amaca hizmet ettiği kaydediliyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Balyoz kumpası davasında FETÖ tetikçisi Mehmet Baransu'ya şok!