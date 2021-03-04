SON DAKİKA: Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor! Yıllık katkısı: 29 milyon lira

Köprünün 1001 metre uzunluğunda, 90 metre yüksekliğinde inşa edildiğini ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olduğunu ifade eden Öztürk, "Ülkemize yıllık katkısı zaman ve akaryakıt maliyeti anlamında yaklaşık 29 milyon lira. Köprümüz sadece iki ili birbirine bağlamıyor aynı zamanda Orta Doğu ile olan bağlantıyı da sağlıyor.