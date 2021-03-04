SON DAKİKA: Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor! Yıllık katkısı: 29 milyon lira

Batman'da, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın yapılmasıyla su altında kalan eski köprünün yerine inşa edilen Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor.
Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün ülke ve özellikle Hasankeyf için önemli bir proje olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın devreye alınmasıyla önceki köprünün sular altında kaldığını anımsatan Öztürk, 2019 yılında köprünün tek taraflı açıldığını ve ikinci bölümünün de önceki günlerde faaliyete geçtiğini belirtti.